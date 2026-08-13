Трампа тайно пересадили на другой самолет в Турции: CNN раскрыл, кто еще был на борту

Трампа тайно пересадили со старого Air Force One" на более маленький военный самолет, причем большинство пассажиров не знали, что президента уже нет на борту.

Президента США Дональда Трампа во время визита в Турцию тайно пересадили со старого Air Force One на меньший по размеру военный самолет из-за конкретной угрозы применения переносного зенитно-ракетного комплекса. Вместе с главой Белого дома на борт C-32A пересели несколько его ближайших помощников, пишет CNN со ссылкой на осведомленного собеседника.

Среди тех, кто вылетел вместе с президентом, были исполнительная помощница Натали Харп, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и директор по операциям Овального кабинета Волт Наута. Министр обороны Пит Хегсет также находился на борту меньшего самолета.

В то же время государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер остались на старом Air Force One. Большинство пассажиров этого самолета даже не знали, что Трампа уже нет на борту.

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Как Трампа тайно пересадили

По данным источника, угроза возникла в последний день саммита НАТО в Турции. Американские военные и Секретная служба разработали план, согласно которому президента должны были незаметно перевести на другой самолет и вывезти из страны в течение нескольких часов.

Для этого использовали грузовик с кейтерингом. Сначала он подъехал к "Эйр Форс Один", когда Трамп прибыл на взлетную полосу. После того как президент сел в самолет, контейнер грузовика опустили, а сама машина отъехала от Boeing 747 и подъехала к более малогабаритному C-32A.

Старый Air Force One, на борту которого уже не было президента, взлетел примерно в 20:44 по местному времени. Через минуту за ним вылетел самолет с Трампом.

После приземления на военной базе в Великобритании Хегсет, Наута и Харп снова появились вместе с Трампом. Впоследствии президент пересел со старого Air Force One на новый самолет, подаренный Катаром, для возвращения в Вашингтон.

Трамп отреагировал на секретный план

Сам Трамп во вторник подтвердил, что его действительно пересадили на другой самолет, но преуменьшил значение этой операции.

"Я просто делаю то, что они хотят. Я обращаюсь к Секретной службе и к военным. Они хотели, чтобы я полетел другим рейсом, на другом самолете, при обеспечении такой же безопасности. Поэтому я так и поступаю", – заявил президент журналистам.

Трамп сказал, что ему не сообщили всех подробностей о причинах такого решения. В то же время он заверил, что не переживает из-за возможной угрозы ракетного удара.

"Честно говоря, я ни о чем не беспокоюсь", – сказал он.

По данным источника CNN, угроза считалась серьезной, в частности из-за опасений, что Иран мог знать подробности передвижения американского президента по Турции.

Угрозы Трампу: что предшествовало

В течение последнего дня саммита Трамп неоднократно упоминал об угрозах со стороны Ирана. США уже давно предупреждают о возможности покушения на президента в ответ на американский удар беспилотником в 2020 году, в ходе которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

За несколько дней до приезда Трампа в Турцию в Иране также звучали публичные призывы к его убийству. А израильская сторона ранее передавала США разведывательные данные о возможном новом заговоре Ирана против американского президента.

В то же время часть американских чиновников отнеслась к этой информации скептически, предполагая, что Израиль мог использовать разведданные для влияния на решение Трампа в отношении Ирана.

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