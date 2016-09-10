Порошенко поручил Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму в оккупированном Крыму
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.
Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter.
«Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламентариев иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.
Выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.