Цена кофе в мире падают, но в Украине растет: что влияет на стоимость зерен в магазинах

Мировые котировки снижаются, но украинские цены реагируют на это с задержкой из-за логистики, курса валют и других затрат.

Цены на кофе на мировом рынке в последние месяцы снизились на фоне ожиданий лучшего урожая, однако украинские потребители пока не ощущают удешевления зерен. Об этом в интервью УНИАН рассказала кофейный технолог и национальный координатор Speciality Coffee Association (SCA Ukraine) Кристина Гавриш.

"Важно различать биржевую цену на зеленый кофе и стоимость готовой упаковки на полке украинского магазина. Это связанные, но не тождественные показатели. Весной и в начале лета мировой рынок действительно отреагировал снижением цен на улучшение прогнозов урожая", – сказала она.

По данным Международной организации по кофе, средний композитный индикатор цены на кофе снизился с 266,24 центов за фунт (примерно 5,87 долл. за кг) в апреле до 248,90 центов (около 5,49 долл. за кг) в июне 2026 года – примерно на 6,5%.

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Одной из основных причин стали ожидания лучшего урожая в Бразилии: прогноз составлял 66,7 млн мешков, в том числе 45,8 млн мешков арабики, что на 28% больше, чем годом ранее.

Гавриш также отметила, что увеличилось предложение робусты из Вьетнама и Бразилии. В то же время запасы кофе на сертифицированных биржевых складах остаются на исторически низком уровне, поэтому рынок по-прежнему очень чувствителен к погодным условиям, логистике и геополитическим рискам.

Почему кофе в Украине не дешевеет

"Украинские производители сегодня продают преимущественно не тот кофе, который закупили по более низким летним котировкам. С момента заключения контрактов на зеленый кофе до его поступления на производство, обжарки, упаковки и появления в розничной сети может пройти несколько месяцев. Часть кофе, которую мы сейчас видим в магазинах, была закуплена тогда, когда мировые цены находились на значительно более высоком уровне", – отметила Гавриш.

Она подчеркнула, что на конечную цену кофе в Украине влияет не только стоимость самого сырья. К ней добавляются валютный курс, морские и автомобильные перевозки, страхование, хранение, энергия, упаковка, заработная плата, кредитные ресурсы и налоги, расходы торговых сетей и потери, связанные с войной.

Поэтому, по ее словам, снижение биржевых котировок не может автоматически привести к удешевлению пачки кофе на следующей неделе. Если мировая цена будет стабильно оставаться ниже в течение нескольких месяцев, это сначала замедлит дальнейшее подорожание в Украине и только потом может создать предпосылки для ценовой стабилизации.

Влияние ситуации на Ближнем Востоке

Гавриш отметила, что из-за рисков на Ближнем Востоке часть перевозчиков направляла суда вокруг Африки, что увеличивало маршрут, сроки доставки, расходы на топливо и страхование.

"Это больше всего сказывается на кофе из Вьетнама, Индонезии, Индии и части стран Восточной Африки, который традиционно поставляется в Европу через Суэцкий канал", – рассказала она.

При этом кофе из Бразилии, Колумбии и Центральной Америки в основном поступает по атлантическим маршрутам, поэтому зависит от Суэцкого канала значительно меньше.

Блокировка украинских портов

Гавриш подчеркнула, что военные риски в Черном море и повреждения украинской портовой и складской инфраструктуры также повышают общую стоимость логистики.

Однако значительная часть кофе поступает в Украину через европейские порты, Польшу и другие страны ЕС, а далее – автомобильным транспортом. Поэтому украинские порты являются лишь частью проблемы, а не единственной причиной подорожания.

Цены на кофе – главные новости

12 августа сообщалось, что экспорт кофе из Колумбии практически остановился после разрушительного землетрясения, которое нарушило работу главного порта страны и заблокировало ключевые автомагистрали.

Ранее в итальянской компании-производителе кофе Luigi Lavazza SpA заявили, что цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года. Поскольку для преодоления ограничений в поставках кофейных зерен потребуется как минимум два урожайных года и значительное пополнение мировых запасов.

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