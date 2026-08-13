На Сицилии и Мальте возникли перебои с авиарейсами из-за извержения вулкана

Власти принимают решения о закрытии аэропортов, основываясь на направлении ветра и концентрации пепла, часто в очень короткие сроки.

Извержение вулкана Этна продолжает вызывать авиакатастрофу на Сицилии. Аэропорт Катании останется закрытым из-за вулканического пепла в воздухе, сообщила администрация аэропорта. Об этом пишет Der Spiegel.

С пятницы самый активный вулкан Европы извергает большое количество пепла и раскалённых камней. По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии, из двух жерл на высоте 2360 и 2750 метров извергались густые потоки лавы. Недавно открылись ещё два жерла, из которых течёт лава.

Отмечается, что авиасообщение нарушено уже шесть дней подряд. Власти принимают решения о закрытии аэропортов, основываясь на направлении ветра и концентрации пепла, часто в очень короткие сроки. Последнее извержение создаёт серьёзные проблемы в разгар пикового туристического сезона, когда на Сицилии находится много иностранных туристов.

Видео дня

В целях безопасности в Катании в настоящее время запрещены посадки и взлеты самолетов. Ограничения частично затронули и аэропорт Комизо. Для многих отдыхающих это означает перебронирование, длительное ожидание и дополнительные поездки по Сицилии или на поезде на материковую часть Италии, включая переправу на пароме. В последние дни выезд из Катании стал для многих туристов сложной задачей.

Мальта также пострадала

Компания, управляющая аэропортом, призвала пассажиров проверять статус своих рейсов у своих авиакомпаний. Например, Ryanair сообщила пассажирам о значительных задержках, отменах и перенаправлениях.

Теперь последствия распространяются за пределы Сицилии. Согласно сообщению в "Times of Malta", во вторник в аэропорту Мальты, самой маленькой страны ЕС, из-за облака пепла были отменены 19 рейсов, а в среду - еще несколько отмен. Небольшое островное государство Мальта расположено к югу от Сицилии.

Новости туризма

В популярном хорватском курорте Макарска на побережье Адриатического моря местные власти усилили борьбу с туристами, которые оставляют полотенца и надувные матрасы на пляже на ночь, пытаясь таким образом "забронировать" лучшие места на следующий день.

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