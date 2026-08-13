Украина получит от Турции ATACMS: какие объекты они смогут поражать

В зоне действия находятся районы Белгородской, Курской и Брянской областей РФ, из которых противник наносит удары баллистическими ракетами по украинским городам.

Украина может получить от Турции ATACMS в версии M39 с дальностью поражения 165 км. Как пишет портал Defense Express, в таком случае вне зоны поражения остаются все российские аэродромы тактической авиации.

Зато в зоне действия находятся районы Белгородской, Курской и Брянской областей РФ, из которых враг осуществляет пуски баллистических ракет по украинским городам. В том числе баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" в кассетном вооружении.

Кроме того, как пишут аналитики, в условной 165-километровой зоне поражения, с учетом необходимого отступа от линии фронта, находится целый ряд так называемых "дронопортов" – площадок запуска "Шахедов". Например, "Халино" в Курской области, "Нявля" в Брянской, а также на территории захваченного Донецкого аэропорта.

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"То есть даже несмотря на ограниченную дальность в 165 км, баллистические ракеты ATACMS вполне можно эффективно использовать", – считают эксперты.

Кроме того, в издании напомнили, что наиболее дальнобойными версиями ATACMS являются M57 и M39A1 с дальностью около 300 км, а наименьшая дальность полета у первой версии этой баллистической ракеты с индексом M39 составляет 165 км. Также они отличаются боевым снаряжением – M39 и M39A1 имеют кассетные боевые части на 950 и 300 суббоеприпасов M74 соответственно. Версия M57 оснащена унитарной боевой частью WDU-18/B HE весом около 250 кг, которая имеет режим воздушного подрыва.

В Турции на вооружении находятся ракеты ATACMS в версии M39, которые также обозначаются как MGM-140A Block 1 – первая версия этой ракеты, то есть в кассетном исполнении и с дальностью 165 км. 72 таких ракеты были закуплены в 1996 году и переданы в 1998 году.

Передача Украине ATACMS – что известно

Как сообщал УНИАН, в официальном протоколе заседания Конгресса США от 6 августа говорилось о том, что Турция продала Украине 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270 (гусеничная версия "Хаймарса"), а также десятки тысяч кассетных боеприпасов.

Поскольку речь идет об оружии американского производства, разрешение на его перепродажу выдал Государственный департамент США. В таких случаях Конгресс также должен быть уведомлен.

Первоначальная стоимость этого вооружения составляла 255,9 млн долларов. За сколько Украина купила это оружие в Турции, в документе не указано.

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