Оккупанты начали использовать неизвестный дрон с двумя противотанковыми минами, - Флэш

Внимание привлекают большие размеры несущего крыла и хвостового оперения.

Российские оккупанты начали использовать новый дрон-камикадзе ранее неизвестного типа, который несет две противотанковые мины. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов, передает "Милитарный".

Отмечается, что визуально дрон похож на беспилотники семейства "Молния". Он имеет фюзеляж, сформированный из двух балок, а в центральной части находится аппаратный отсек с батареей.

"Внимание привлекают большие размеры несущего крыла и хвостового оперения. Вероятно, это сделано для увеличения подъемной силы, дальности полета и времени планирования", - отмечает "Милитарный".

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Кроме того, с каждой стороны крыла установлен по одному электродвигателю неизвестного типа. В носовой части находятся две противотанковые мины, скорее всего, ТМ-62. Следует подчеркнуть, что такая конфигурация уже встречалась ранее на моделях "Молния-2".

"Также заметно, что в задней части фюзеляжа установлен элемент, который может выполнять роль противовеса боевой части. Без такого элемента дрон, вероятно, имел бы смещенный вперед центр масс и терял бы стабильность в полете. В комментариях к публикации отмечается, что такие дроны уже замечали во время полета в направлении Снигуровки", - добавили в материале.

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Как писал УНИАН, ВСУ получат перехватчик, способный сбивать российские дроны "Молния", "Орлан" и Zala. Теперь такой перехватчик можно приобрести через систему DOT-Chain Defence, в том числе по программе "еБали".

"Идея создания TAF Kolibri-i10 родилась из практики применения FPV-дрона Kolibri 10 для перехвата вражеских летательных аппаратов. Боевой опыт показал высокую эффективность такого подхода, поэтому мы создали полностью новый специализированный перехватчик с собственной конструкцией для этого типа задач вместо модернизации существующего изделия", - отметили на сайте компании-производителя TAF Industries.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Россия хочет заменить обычные "Шахеды" реактивными, но есть одна проблема. По его мнению, в ближайшее время именно они станут основной платформой, которую Россия будет развивать.

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