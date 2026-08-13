Ученые разгадали часть самой большой тайны Стоунхенджа

Интересно, что даже эта теория оставляет дополнительные вопросы, как охотно признают авторы.

Разгадка тайны того, как массивные камни Стоунхенджа, включая 6,6-тонный Алтарный камень, оказались на Солсберийской равнине около 5000 лет назад, остается предметом постоянных споров и исследований. Об этом пишет Popular Mechanics.

Теперь появилась новая версия, которая сочетает в себе силу ледникового потока с изобретательностью неолитических людей, чтобы объяснить, как центральный камень из песчаника весом почти 6 тонн проделал путь более 700 километров из Шотландии к юго-западу от Лондона.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Quaternary Science, ученые признают, что они еще не доказали окончательно, как камень попал из Оркнейского бассейна на северо-востоке Шотландии на юго-запад Англии. По их мнению, вероятно, это произошло не только благодаря ледниковому потоку или только руками неолитических людей. Возможно, и то, и другое.

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Команда исследователей написала, что сопоставимые темпы распространения могли переместить камень примерно на полпути от Оркнейского бассейна до Стоунхенджа. Они предполагают, что ледниковый транспорт "мог обеспечить промежуточный этап в путешествии камня, но сам по себе не может объяснить его окончательное размещение на Солсберийской равнине".

Какие вопросы есть к этой теории

Интересно, что даже эта теория оставляет дополнительные вопросы, как охотно признают авторы. Реми Венесс, преподаватель гляциологии в Шеффилдском университете имени Халлама и один из авторов нового исследования, написал о том, как мог происходить этот процесс. И для этого потребовалось серьезное предусмотрительность.

Отмечается, что Алтарный камень - самый большой и тяжелый из голубых камней Стоунхенджа, и считается, что он попал в туда примерно на 2000 лет раньше, чем более крупные, расположенные неподалеку камни, образующие арки монумента. Однако, при длине в 4 метра, переместить его - задача не из легких.

Геологи сходятся во мнении, что Алтарный камень был образован из песчаника, взятого из отложений древнего озера Оркади, расположенного на территории современной северо-восточной Шотландии. Среди ведущих теорий о том, как камень попал в Англию, упоминаются ледниковая транспортировка или перемещение его вручную людьми неолитической эпохи, по суше или по морю.

Как проводился анализ

Ученые объединили анализ происхождения песчаника с моделированием движения льда, чтобы составить карту потенциальных путей транспортировки. Венесс считает, что в конце последнего ледникового периода ледниковая масса была настолько толстой и обширной, что текла из Оркнейского бассейна подобно медленно текущей реке в регион современного Соединенного Королевства, подхватывая и унося с собой камни и обломки.

Используя модель, которую Венесс разрабатывал в течение пяти лет, исследователи определили, что Алтарный камень мог быть доставлен около 12 000 лет назад на Доггер-банк, неолитическое поселение, которое сейчас находится под Северным морем, примерно в 100 километрах от северо-восточного побережья Англии. Он отметил:

"Доггер-Банк представлял собой местную топографическую возвышенность в регионе Доггерленд - богатую археологическими находками".

Важно, что Доггер-Банк был последней остановкой на "ледниковом конвейере". Даже если ледяной поток донёс Алтарный камень до Доггер-Банка - который, по словам Венесса, 10 000 лет назад выглядел бы как нечто среднее между "местом сноса здания и интересным музеем камней" - ему всё равно нужно было "пройти" ещё 400 километров до Стоунхенджа.

Для подтверждения этой теории есть ещё один нюанс. Доггерленд находился над уровнем моря лишь около 8000 лет назад. Доггерленд когда-то был сухопутным мостом, соединяющим Европу и Британию, но повышение уровня моря постепенно превратило его в небольшой остров, прежде чем полностью затопить.

Фактически, Доггерленд исчез под поднимающимися океанскими водами ещё до строительства Стоунхенджа, а это значит, что Алтарный камень должен был переместиться из Доггерленда куда-то ещё, помимо Солсберийской равнины, за несколько лет до того, как он был включён в Стоунхендж.

Венесс предполагает, что неолитические жители Британии проявили дальновидность, увидев опускание земли, и переместили свои ценные камни на новое место:

"Как только Алтарный камень оказался в безопасности на восточном побережье Англии, идея о том, что он был перемещен людьми на Солсберийскую равнину, становится более правдоподобной".

Он добавил, что Алтарному камню нужно было переместиться примерно на такое же расстояние, как и другим голубым камням Стоунхенджа, хотя это все еще в 10 раз дальше, чем более крупные и добытые в этом районе сарсеновые камни.

Новости археологии

Недавно в испанской Малаге исследователи обнаружили каменную гробницу-монумент возрастом 5000 лет, длина которой достигает впечатляющих 12 метров. При этом она невероятно хорошо сохранилась и полна артефактов.

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