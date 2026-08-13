Россия изменила тактику ударов по Украине: что запускают вместо тысяч дронов

Россия делает ставку на небольшие группы скоростных "Гераней", которые должны истощить украинскую ПВО перед ударами баллистическими ракетами.

Российские войска изменили тактику ночных атак на Украину. Вместо массированных запусков сотен беспилотников оккупанты все чаще используют небольшие группы дронов, среди которых есть скоростные реактивные модели. Такой подход может способствовать перегрузке украинской ПВО и созданию условий для ударов баллистическими ракетами, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

В начале 2026 года Россия регулярно применяла во время одной атаки по 600–1000 беспилотников. В настоящее время, по оценкам аналитиков, масштабы отдельных налетов сократились: оккупанты обычно запускают около 150–300 дронов типа "Герань".

В то же время сокращение количества БПЛА компенсируется использованием более мощных и быстрых реактивных моделей, которые сложнее перехватить украинским силам противовоздушной обороны.

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По оценкам ISW, реактивные беспилотники могут использоваться для перегрузки украинской ПВО и отвлечения её ресурсов. После этого Россия получает возможность наносить удары баллистическими ракетами по определённым целям.

Особенно опасна такая тактика на фоне дефицита в Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, способных бороться с баллистическими целями.

Россия наращивает производство "Гераней"

Украинская разведка сообщила, что Россия прекратила производство "Герань-3" – реактивной версии "Герань-2", оснащенной системой навигации "Комета-М12". Вместо этого российский оборонно-промышленный комплекс сосредоточился на более новых моделях "Герань-4" и "Герань-5".

По данным украинской разведки, российские предприятия, в частности производственные мощности в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, ежемесячно выпускают около 3000 таких ударных беспилотников.

Россия также расширяет производственные возможности. Спутниковые снимки, сделанные в начале июля, зафиксировали строительство новых цехов на территории "Алабуги". Работы там начались еще в мае.

По состоянию на август, по данным украинской стороны, Россия могла накопить около 6200 "Гераней" для будущих атак на Украину.

Россия может вновь перейти к массированным роям

Аналитики отмечают, что нынешняя тактика связана не только с разработкой новых типов беспилотников, но и с ограничениями российского производства. Москва не может бесконечно поддерживать атаки с применением тысяч дронов, поэтому пытается сделать каждый запуск более эффективным.

В то же время противостояние между российскими беспилотниками и украинскими средствами их перехвата превращается в своеобразную технологическую гонку. Если Украина разработает эффективные способы массового уничтожения реактивных БПЛА, Россия может вновь прибегнуть к сверхмассивным волнам дронов, чтобы перегрузить систему ПВО.

Последние атаки дронов: главные новости

Напомним, что очередную атаку Россия осуществила в ночь на 13 августа. Оккупанты запустили по Украине 133 ударных беспилотника, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и "Пародии". В частности, попадания зафиксированы в Одесской области, в Харькове и Чернигове.

Украинские силы ПВО уничтожили или подавили 111 вражеских БПЛА. При этом зафиксированы попадания в 15 местах и падение обломков в 16.

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