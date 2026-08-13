Новый китайский авиалайнер впервые выполнил регулярный международный рейс (фото)

До этого C919 в основном выполнял рейсы внутри самого Китая.

Китайский узкофюзеляжный лайнер COMAC C919 совершил свой первый регулярный международный рейс. Об этом сообщает CNBC.

12 августа 2026 года авиакомпания Air China выполнила регулярный рейс из Пекина в Улан-Батор, столицу Монголии. Теперь C919 будет ежедневно совершать рейсы туда и обратно по этому маршруту, заменив на нем Boeing 737.

Рейс стал очередным шагом в стремлении Китая превратить государственную компанию Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) в конкурента на мировом рынке пассажирских самолетов, где в настоящее время доминируют американская Boeing и европейская Airbus.

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В то же время C919 до сих пор зависит от иностранных комплектующих и не получил сертификации от основных авиационных регуляторов США и Европы. Это ограничивает возможности самолета привлекать клиентов на многих зарубежных рынках.

"Производство узкофюзеляжного пассажирского самолета COMAC C919 по-прежнему в значительной степени зависит от иностранных поставщиков", – рассказал CNBC аналитик Меркаторского института исследований Китая (MERICS) Андреас Мишер.

Он обратил внимание, в частности, на двигатели самолета, которые производит CFM International – совместное предприятие американской GE Aerospace и французской Safran Aircraft Engines.

Эксперты признают: конкурировать с мировыми гигантами C919 будет сложно даже на китайском рынке.

К концу 2025 года COMAC поставила в общей сложности около 30 самолетов C919. Для сравнения: только в прошлом году Airbus поставила китайским заказчикам около 100 узкофюзеляжных самолетов. В мае Китай подтвердил заказ на 200 самолетов Boeing, а также двигатели и запасные части к ним. Это свидетельствует о том, что страна по-прежнему зависит от коммерческих самолетов американского производства, даже несмотря на поддержку COMAC со стороны Пекина.

C919 – последние новости

Надежность нового китайского самолета вызывает сомнения. По неподтвержденным данным, качество самолетов уже вызвало недовольство у перевозчика China Southern Airlines.

Среди упомянутых проблем – утечки масла в сухом отсеке крыла, повреждения креплений контуров пожарной сигнализации, отслоение панели закрылков, заклинивание клапанов системы противообледенения и обгоревшая панель электропитания задней кухни. Часть этих неисправностей была выявлена ещё во время приёмки самолётов и лётных испытаний. В то же время после ввода C919 в эксплуатацию некоторые из проблем продолжали повторяться.

Очевидно, китайцы будут делать всё возможное для устранения технических трудностей, параллельно с этим вводя в эксплуатацию новые версии самолёта. Ранее стало известно, что в Шанхае состоялся первый испытательный полет новой модификации C919, предназначенной для работы в высокогорных аэропортах. Новую версию разработали на основе стандартного C919, дополнив конструкцию рядом технических изменений, адаптированных к работе на больших высотах.

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