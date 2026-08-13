В Воздушных силах объяснили, почему изменили формат отчетов об ударах баллистикой по Украине

Командование ВС продолжит предоставлять медиа обобщенную информацию о средствах воздушного нападения.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины прекращают ежедневно публиковать данные о сбитых российских баллистических ракетах, которые оккупанты запускают по Украине.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook сообщил, что "военным руководством принято решение внести определенные изменения (ограничения) в утренние сводки, касающиеся вражеской "баллистики" (во время массированных атак): количества запущенных, сбитых, подавленных ракет, а также тех, которые не достигли целей".

Стоит отметить, что до недавнего времени по утрам Воздушные силы публиковали в соцсетях детальные сводки о воздушных целях, обнаруженных в ходе ночных атак. В них содержалась информация о средствах воздушного нападения различных типов, в том числе о сбитых дронах, крылатых и баллистических ракетах, а также о том, сколько из них достигли целей или не достигли их.

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Игнат подчеркнул, что ВСУ продолжат в режиме реального времени предупреждать обо всех обнаруженных воздушных целях. Также командование ВС продолжит предоставлять медиа обобщенную информацию о средствах воздушного нападения. Из его поста следует, что речь идет о суммарных подсчетах за более продолжительный период времени, например за месяц. Спикер подчеркнул:

"Кстати, утренние сведения по ударам менялись уже с десяток раз, согласно реалиям, тактике применения, средствам воздушного нападения и другим обстоятельствам".

Игнат также сообщил, что в июле 2026 года Россия применила по Украине более 450 ракет разных типов, среди которых почти 200 баллистических.

Информирование Воздушных сил об ударах

Ранее сообщалось, что Воздушные силы изменили формат ежедневных сводок и перестали публиковать данные о количестве ракет, которые Россия запускает во время воздушных атак.

По словам источника Bloomberg, войска противовоздушной обороны изменили формат отчетности в качестве меры безопасности в ответ на российские удары.

В то же время Сергей (Флэш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины, отметил, что решение не публиковать информацию о количестве ракет вызывает смешанные чувства.

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