Над стратегической авиабазой одной из стран, которая помогает Украине, летали неизвестные дроны

При этом дроны не были уничтожены с помощью средств противодействия беспилотникам.

Неизвестные дроны пролетали над территорией одной из важнейших авиабаз Австралии, где базируются истребители F-35A страны. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что инцидент произошел на авиабазе в Уильямтауне в период с 11 по 13 июля. Вооруженные силы Австралии пока не знают, кто управлял беспилотниками и с какой целью они находились в запретных для полетов зонах.

При этом дроны не были уничтожены с помощью средств противодействия беспилотникам.

Видео дня

Информация об их появлении была передана подразделению полиции штата Новый Южный Уэльс, которое специализируется на борьбе с БПЛА и в настоящее время проводит расследование. Командирам авиабазы также приказали "обеспечить закрытие жалюзи на окнах", чтобы предотвратить возможную утечку информации.

Важно, что эксперты и представители оппозиции ставят под сомнение способность Министерства обороны Австралии оперативно реагировать на подобные инциденты.

Речь идет о том, располагает ли ведомство достаточным количеством оборудования, подготовленных операторов и оперативных процедур для применения законодательства и средств поражения против дронов с целью защиты военных объектов на территории страны.

Директор по вопросам национальной безопасности Австралийского института стратегической политики доктор Джон Койн заявил, что Министерство обороны и Австралийская организация безопасности и разведки должны "провести тщательное расследование", чтобы установить, кто управлял дронами, откуда они прибыли и какую информацию могли получить во время полета над военным объектом.

Стоит отметить, что авиабаза Уильямтаун является одним из наиболее стратегически важных оборонных объектов Австралии. На ней базируются самые современные боевые самолеты страны - истребители F-35A, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail.

Неизвестные дроны над Германией

Недавно над базой Бундесвера возле Мехерниха, на которой проводятся техническое обслуживание и ремонт систем противовоздушной обороны Patriot, зафиксировали шесть пролетов дронов.

Там также расположен склад материально-технического обеспечения с усиленными мерами безопасности в хорошо защищенном подземном объекте на глубине 130 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: