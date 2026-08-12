В Латвии забыли закупить боеприпасы для систем противодействия дронам, – премьер

Приобретя антидроновые системы для отражения возможных атак, в Латвии забыли закупить к ним боеприпасы. Об этом рассказал премьер-министр страны Андрис Кулбергс, пишет "Суспильне".
Журналисты попросили его прокомментировать работу экс-министра обороны Андриса Спрудса, который подал в отставку после инцидентов с БПЛА.
"Оборудование закупили, а боеприпасы купить забыли", – кратко прокомментировал событие Кулбергс, однако признал, что такая ситуация действительно имела место.
Впрочем, он не уточнил, о какой именно закупке или антидроновой системе идет речь и какое ведомство страны отвечало за то, что боеприпасы не были приобретены. Кулбергс пояснил, что пока нельзя разглашать подробности об инцидентах с беспилотниками и оборонных возможностях, поскольку этот вопрос еще решается.
Он отметил, что Латвия позиционирует себя как "великую державу" в сфере дронов, однако "за этим нет реального содержания". По его словам, сейчас создается единая система, в рамках которой будут синхронизированы действия пограничной службы и Министерства обороны. При её создании также используется опыт Украины, чтобы контролировать латвийское воздушное пространство и нейтрализовать угрозу БПЛА с помощью антидроновых средств, а не дорогостоящих ракет.
Как в Латвии готовятся защищать критически важную инфраструктуру
Напомним, что Латвия усилила меры безопасности вокруг гидроэлектростанции, расположенной выше по течению от столицы Риги, и на огромном подземном газохранилище в связи с разведывательными данными, указывающими на угрозу со стороны России. Премьер-министр также призвал к скорейшей интеграции в систему обороны НАТО системы противодействия беспилотникам, разрабатываемой в Латвии при содействии Украины.
Литва также располагает разведывательной информацией о том, что РФ планирует нападения на инфраструктуру. В качестве меры предосторожности там также будет усилена охрана объектов, энергетики и транспорта.