МИД о проведении российских выборов на территории Украины: это невозможно даже в дипучреждениях

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

«Хочу подчеркнуть, что любые выборы в любом государстве могут проходить только в пределах его международно признанных границ. Автономная Республика Крым и город Севастополь – это территория Украины, временно оккупирована Россией», - подчеркнула Беца.

«Мы неоднократно высказывали России протест по этому вопросу, и сейчас мы также выразили государству-окупанту решительный протест по поводу намерений провести выборы на временно оккупированной территории, поскольку такие действия РФ противоречат международному праву и законодательству Украины. В связи с этим мы исходим из того, что проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России в Украине является невозможным», - добавила Беца.

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По словам пресс-секретаря, МИД обратился к российской стороне с требованием не проводить выборы на временно оккупированных территориях и избежать любых, связанных с этим провокаций в помещениях российских дипломатических представительств в Украине.

Также она отметила, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, любые дипломатические представительства должны уважать законодательство страны пребывания и не использовать его помещения в целях, несовместимых с функциями представительства, предусмотренных законодательством и многосторонними и двусторонними международными договорами, участницей которых является Россия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламентариев иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября.