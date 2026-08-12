В Украине хотят увеличить стипендии и ввести возможность сдать НМТ во второй раз, - Зеленский

Планируется избежать повышения платы за проживание в студенческих общежитиях.

В Украине планируется увеличение стипендий для студентов и возможность сдать Национальный мультипредметный тест во второй раз. Об этом в своем выступлении на Украинском молодежном форуме "Молодежь действует" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что в эти дни было проведено несколько важных встреч, чтобы выработать "основы необходимых изменений" и решения, которые "могут сработать уже сейчас, пока еще готовятся более стратегические уровни изменений".

"Первое, что уже можно сказать, касается стипендий и общежитий. С 1 сентября будут увеличены стипендии. Минимальная академическая стипендия составит 4 тысячи гривен, повышенная - более 5 тысяч, для особых специальностей - более 7 тысяч гривен", - заявил Зеленский.

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По его словам, финансирование правительством уже предусмотрено. В то же время президент подчеркнул, что увеличения платы за проживание в студенческих общежитиях планируется избежать.

Национальный мультипредметный тест

Кроме того, глава государства отметил, что в этом году, как и раньше, было много проблем со сдачей НМТ. И сейчас его формат таков, что "добавляет стресса детям и родителям".

"Это нужно исправить… На следующий год необходимо предусмотреть более благоприятные условия сдачи НМТ. Так, чтобы дети сдавали НМТ в технически подготовленных помещениях. И чтобы это все не зависело от того, когда у россиян взлетает МиГ или когда возникают другие угрозы безопасности", - сказал Зеленский.

Кроме того, добавил он, интенсивность НМТ нужно снизить, чтобы психологически разгрузить детей. Президент отметил:

"И нужно подумать о сроках, чтобы у детей была возможность сдать НМТ без стресса и с возможностью сдать во второй раз. В разумные сроки, если с первого раза не получилось. И так, чтобы успеть до вступительной кампании".

Призывной возраст

Как сообщал УНИАН, по мнению Сергея Гнездилова, военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, призывной возраст нужно снизить до 21 года, ведь "у детей даже во время войны должно быть какое-то детство".

Так, говорит военнослужащий, если человек поступит в университет, то получит отсрочку для получения первого высшего образования, а если нет, то через год "армия с радостью примет его".

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