Украина может перенести войну из Крыма в Москву и за Урал, – командир 'К-2'

Украинские операции на оккупированном полуострове должны открыть глаза россиянам на то, что такое война и стоит ли ее продолжать.

Силам обороны Украины вполне по силам отрезать сухопутный коридор российских захватчиков к оккупированному Крыму. Сейчас на полуострове войну уже ощущают. То же самое может произойти в Москве и за Уралом.

Об этом Кирилл Верес – командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины, – сказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

С помощью атак на оккупированный Крым мы должны достучаться до всей РФ

"Когда мы в первые дни прилетали в Крым, в акваторию Азовского моря, на один самолет приходилось по 40–50 целей за раз. Кто-то даже кричал: "Давайте выберем кого-нибудь пожирнее!". Ну и у нас теперь на один флот меньше", – сказал Верес.

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По его убеждению, выбить российский флот из Крыма можно было и раньше.

"Уничтожили бы его раньше, просто у нас было много вводных, которые нельзя было делать в первые дни. Нельзя, нельзя, а потом там плюс 2%, еще плюс 2%. Но это вопрос к нашему высшему руководству – мне либо можно, либо нельзя", – сказал он.

Вместе с тем Верес подчеркивает, что "мы должны достучаться до всей Российской Федерации через Крым".

Ощущение войны можно перенести из Крыма в Москву и за Урал

По его наблюдениям, в РФ "уже начали выть".

"Сейчас, возможно, выскажу свое личное видение – я не понимаю, почему у нас пацифизм. Мы предупредили их, чтобы они вышли из Крыма. Мы не разрушили этот мост. Я не привык к такому методу, у меня вообще другое видение. На войне – как на войне. Я бы все взорвал, а потом уже начал бы говорить. Но, к счастью, не я командую этой операцией. Поэтому решение принято, мы поступаем достаточно гуманно", – подчеркнул командир.

Верес добавил, что сейчас на оккупированном полуострове нет курортов, света, электроэнергии и топлива.

"Люди понимают, что война пришла и к ним. Ребята и девушки, добро пожаловать в наши условия. А теперь решайте, пожалуйста, дальше: вы хотите продолжать войну, она вам интересна? Мы развязали ее в Крыму, ее же также можно перенести и в Москву, и за Урал", – подчеркнул Верес.

Военный отметил, что на данный момент решение таково, что достучаться до оккупантов нужно в Крыму.

По его убеждению, россияне уже "проникаются".

"Мы достучимся до всех его (Путина) союзников. Если мы пролетаем 1800 километров, то, поверьте мне, этот же самолет пролетит 2200 и 2300 километров. Мы немного изменили театр боевых действий. Не так, что только нас бьют", – сказал Верес.

Силы обороны могут перенести войну в любую часть мира

"Мы сейчас можем перенести войну в любую точку мира против той страны, которая осуществляет агрессию против нас. Я считаю это эффективным. И минус флот, минус электроэнергия", – добавил он.

Также военный убежден, что Силы обороны способны отрезать сухопутный коридор.

На каком расстоянии поражаются вражеские цели бойцами бригады "К-2"

Верес отметил, что текущий летний период в войне можно охарактеризовать как сезон "глубоких проникновений и глубоких поражений", поскольку Силами обороны Украины наносятся удары по линии фронта и ближайшему тылу (front strikes), а также удары по оперативной глубине противника (middle strikes).

Командир отметил, что дроны бригады "К-2" могут лететь туда, куда хватит топлива.

"1500–2000 километров – возможно, но это не наш формат, мы этим не занимаемся. У нас есть другие подразделения в СБС, которые работают на дальние дистанции. А у нас сейчас максимальная дальность поражения составляет где-то 500–600 километров, то есть это Крым и Черное море", – подчеркнул Верес.

По его словам, еще два месяца назад приходилось летать максимум на 100 километров, потому что тогда "нам не нужно было дальше".

Преимущество в наличии доступа к "Старлинкам"

Он соглашается, что успешность проведения операций связана как с расширением производства дронов, так и с уничтожением вражеских средств ПВО и РЭБ. Еще одним большим преимуществом украинских защитников является спутниковая связь Starlink, особенно после того, как у россиян лишили доступа к этой связи.

"Скажу так: если мое подразделение вылетает третьим, то даже не может ничего найти. Потому что наши подразделения СБС выбивают все перед нами", – отметил Верес.

Вместе с тем он отметил, что на тот случай, если вдруг Украину лишат доступа к Starlink, то "уже ведутся новые разработки, новые решения".

"На сегодняшний день, если это произойдет, то это, очевидно, поставит нас в худшее положение. Эффективность, конечно, снизится", – подчеркнул Верес.

Он напомнил, что в 2022 году слова "Старлинк" не знали, но как-то воевали. "И отбивались, и контратаковали, и теряли, но жизнь была. Это не трагедия. ККД сильно снизится, а вот насколько – я не могу сказать", – отметил командир.

По его мнению, в случае потери доступа к "Старлинк" уровень поражения вражеских целей его подразделением снизится на 15%.

"На самом деле сегодня это одно из самых дешевых решений. Плюс 30 тысяч гривен к какому-то средству. Это сколько, 600–700 долларов? И благодаря этим технологиям каждый месяц тысяча россиян, может даже до 3 тысяч, умирает. Конечно, это не будет трагедией, но будет нюанс. Просто если пересчитать это все на год или полгода – это огромные цифры", – сообщил Верес.

Война с Россией – украинские удары

Как сообщал УНИАН, иностранные аналитики начали отмечать, что в этом году Украина применяет свой растущий парк ударных беспилотников для поражения ключевых путей снабжения в Крым. Украинские защитники стремятся максимально затруднить или полностью ограничить логистическое сообщение полуострова с Россией.

В частности, массовое применение дронов средней дальности позволило Силам обороны Украины взять под контроль так называемую "федеральную трассу Р-280 "Новороссия", которую называют "сухопутным мостом" в оккупированный Крым.

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