У Путина появился влиятельный, но совершенно неконтролируемый союзник, - Newsweek

В войне против Украины Россия использует неблагоприятные для Киева внешние обстоятельства.

Россия обрела неожиданного союзника в своей войне против Украины – жаркую и засушливую погоду в Европе. Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что после начала полномасштабного вторжения России Дунай стал одним из ключевых альтернативных маршрутов для украинского экспорта зерна, когда Черное море стало опасным. Однако этим летом ситуация изменилась: в Румынии из-за падения уровня воды судоходство и производство электроэнергии испытали серьезные перебои.

В то же время Россия усилила атаки на украинские порты в окрестностях Одессы. Согласно данным, приведенным в публикации, только в июле было зафиксировано 35 атак на суда в портах, 22 атаки на корабли в море и 67 ударов по портовой инфраструктуре. 9 августа российские войска также нанесли удар по мосту возле Маяков, соединяющему Одесскую область с направлениями на Молдову и Румынию. В Институте изучения войны предположили, что целью удара было нарушение сухопутного маршрута, который используется из-за проблем с морским экспортом.

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Ранее Украина уже неоднократно создавала резервные маршруты. После блокировки черноморских портов зерно начали перевозить по железной дороге, автотранспортом, на баржах и через дунайские порты Измаил и Рени. Однако, как рассказывает автор, нынешняя ситуация демонстрирует слабость такой системы: альтернативные пути также зависят от погодных условий и могут одновременно оказаться под российскими ударами.

Эту проблему, по словам автора публикации, фактически признают и в России. 10 августа руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности при Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов опубликовал статью через государственное агентство ТАСС. Он прогнозирует рост спроса Европы на украинское зерно, одновременно предполагая сокращение экспортных возможностей Украины. В такой ситуации, пишет издание, Россия стремится использовать дефицит продовольствия в своих интересах. "Россия, по его словам, "должна воспользоваться моментом"".

Подобная зависимость проявляется и в энергетике. Российские атаки уничтожили значительную часть украинских генерирующих мощностей, из-за чего страна была вынуждена увеличивать импорт электроэнергии из Европы. Но и европейская энергосистема зависит от водных ресурсов. Венгерская АЭС Пакш из-за низкого уровня Дуная была вынуждена существенно сократить мощность, а Румыния столкнулась с аналогичной проблемой на АЭС "Чернаводе". 11 августа оператор Nuclearelectrica предупредил, что страна может быть вынуждена остановить последний работающий реактор.

Засуха также провоцирует пожары и проблемы с водой в самой Украине. В 2024 году в стране сгорело около 965 тысяч гектаров – более чем вдвое больше, чем на всей территории Евросоюза. Жара и засуха усугубляют последствия пожаров, возникающих из-за обстрелов, в то время как мины и разрушенная инфраструктура затрудняют работу спасателей.

"Россия годами пыталась уменьшить допустимое для Украины количество проблем. Более жаркая, сухая и взрывоопасная Европа может ещё больше их уменьшить. Путин не может контролировать эти силы, но он всё ещё может извлечь из этого выгоду", – говорится в публикации.

Экспорт зерна из Украины

Как писал УНИАН, массированные российские атаки фактически остановили экспорт зерна через глубоководные порты Украины, большинство крупных трейдеров приостановили закупки, а отдельные терминалы прекратили работу. Судовладельцы также отказываются заходить в украинские порты из-за опасности.

Ситуация уже привела к падению внутренних цен на рапс и зерно в Украине. При этом альтернативные маршруты через Румынию остаются дорогостоящими.

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