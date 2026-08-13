Путин впервые посетил спорные Курильские острова: Япония резко отреагировала

Путин посетил рыбозавод, попробовал несколько видов икры и получил сувениры на память. Визит уже вызвал резкую реакцию со стороны Японии.

Российский диктатор Владимир Путин впервые за более чем четверть века пребывания у власти посетил Курильские острова. По прибытии на Итуруп он сразу отправился на рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный", где продегустировал местную икру. Об этом сообщают российские СМИ.

На предприятии Путину предложили икру минтая, кеты и горбуши. Правителю РФ также пообещали дать продукцию с собой.

"Мы вам с собой дадим", – сказала сотрудница предприятия.

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Во время пребывания на Итурупе Путин также пообщался с местными жителями. После этого он отправился в Южно-Сахалинск.

Путин впервые побывал на Курилах

Несмотря на то, что Путин возглавляет Россию с 2000 года, на Курильских островах он ранее не бывал. В январе 2024 года во время встречи с дальневосточными предпринимателями российский диктатор сам признавал, что еще ни разу не посещал эти территории.

В то же время другие высокопоставленные чиновники РФ приезжали на острова. Дмитрий Медведев четыре раза посещал Курилы: в 2010 году в качестве президента, а в 2012, 2015 и 2019 годах – в качестве премьер-министра. В 2021 году на Итурупе побывал российский премьер Михаил Мишустин.

Как отреагировала Япония

Визит Путина вызвал резкую реакцию Японии, которая считает южную часть Курильских островов своей территорией. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Токио решительно протестует против поездки российского лидера.

"Северные территории, включая Эторофу, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", – заявил он.

В чем заключается спор между Россией и Японией

Южные Курильские острова находятся под контролем России, однако Япония называет их Северными территориями и претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи.

Территориальный спор остается одной из главных причин, по которым Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны.

Москва настаивает на своём суверенитете над островами и заявляет, что он закреплён международными документами. Токио с этим не соглашается.

Переговоры о мирном договоре Россия приостановила в 2022 году после введения Японией санкций против РФ из-за её полномасштабного вторжения в Украину.

В октябре 2022 года Верховная Рада Украины признала, что Россия оккупировала Курильские острова. Таким образом Киев объявил о своей официальной поддержке Токио в этом вопросе.

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