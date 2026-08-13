'Это все очень сложно': командир 'К-2' прокомментировал смену главнокомандующего ВСУ

Чем больше людей приходится руководить, тем сложнее принимать решения.

Перед новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым встанут новые вызовы, которых не было во время командования Сухопутными войсками.

Об этом Кирилл Верес – командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины, – сказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Михаил Федоров был самым эффективным министром обороны

"Я лично не знаком с новым министром, он только что приступил к должности. О новом министре обороны ничего сказать не могу. Но мое мнение как обычного человека таково: его предшественник – самый эффективный министр обороны, который когда-либо был в нашей стране", – отметил Верес.

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При этом командир "К-2" сообщил, что отставка Федорова "поставила крест на некоторых проектах". Он напомнил, что Федоров был одним из тех, кто внедрял проект "Линия дронов".

"Мы сделали свою работу на нашем уровне, он сделал свою. Экс-министр всегда поддерживал и продвигал [проталкивал – УНИАН]. К нему всегда можно было позвонить и о чем-то попросить. Вот скажу прямо, как есть. Не только к его помощникам – я лично мог ему позвонить. С его точки зрения, возможно, идиотская просьба, но для меня она важна. Например, я мог позвонить министру и попросить 300 "Старлинков". Это один из многих вопросов", – подчеркнул Верес.

При этом военный добавляет, что вопросы решались быстро.

О взаимодействии с Александром Сырским

"О бывшем главнокомандующем я никогда ничего плохого не говорил, и не потому, что он был главнокомандующим. Я и сейчас о нем ничего плохого не скажу", – отметил Верес.

По его словам, от Александра Сырского не было приказов, с которыми он не соглашался.

"Я могу комментировать только его отношение к нашему подразделению и ко мне как к командиру подразделения. Когда я был командиром пехотного механизированного батальона, ко мне относились нормально и лояльно, я не получал таких приказов, с которыми я сейчас не согласен", – добавил Верес.

Он добавил, что когда был командиром бригады, тоже не получал таких приказов.

"И у нас были такие отношения, что я также мог позвонить ему и о многом просить", – отметил Верес.

Большое уважение к Михаилу Драпатому

Как рассказал командир "К-2", он с очень большим уважением относится к Драпатому.

"Ему я тоже могу позвонить в любое время, если нужно", – подчеркнул Верес.

Он пояснил, что между главнокомандующим и командиром бригады находится очень много различных звеньев.

"У меня еще есть свой командир. Но если понадобится, у меня есть номер телефона, я могу обратиться как к прежнему, так и к новому", – сообщил Верес.

Также он признался, что может со многим не соглашаться.

"Но я военный человек. И когда был пехотным командиром, говорил: я сделаю так, но по-своему. И сейчас, когда я комбриг беспилотной бригады, ситуация такая же", – отметил Верес.

Можно ли сравнивать Драпатого и Сирского на посту Главнокомандующего ВСУ

При этом он не может ответить, в чём разница между Драпатым и Сырским.

"Александра Станиславовича я знаю как командующего Сухопутными войсками и как главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Михаил Васильевич был командующим Сухопутными войсками. Я знаю этих людей на разных должностях", – сказал Верес.

Кроме того, командир "К-2" уверен, что у Драпатого сейчас будут немного другие проблемы.

"Чем выше должность, тем больше проблем и ответственности", – добавил он.

Об ошибках гражданских лиц при оценке военного руководства

"Они никогда не были на этом месте. Я когда-то говорил в одном интервью, без обиды на эти две категории людей: у нас каждый плиточник – главнокомандующий, а каждый таксист – президент: "Я бы лучше сделал!". Ты был на этом месте, ты знаешь, как лучше?

Я когда-то думал: дайте мне бригаду и все. Это очень сложно, когда у тебя тысяча человек. А когда у тебя сотни тысяч – это еще сложнее. Я принимал непопулярные решения, находясь на 11-километровом участке фронта и имея тысячу человек, посылал отделения в бой", – отметил Верес.

Он добавил, что в случае с Главнокомандующим ВСУ речь идет о 1200 километрах линии фронта, и нужно кого-то также посылать в бой, нужно выбрать, кто пойдет. "Поэтому это все очень сложно", – сказал Верес.

Кадровые изменения в высшем военном командовании

Как сообщал УНИАН, 16 июля Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны Украины.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

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