NASA показало Крым частью России во время трансляции солнечного затмения

Во время трансляции солнечного затмения 12 августа на карте NASA Крым был отделен от Украины линией границы.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во время прямой трансляции солнечного затмения 12 августа показало карту, на которой оккупированный Крым визуально отделили от территории Украины и обозначили как часть России.

12 августа миллионы людей в разных странах наблюдали за полным солнечным затмением. NASA вело прямую трансляцию астрономического явления, в ходе которой демонстрировались карты с зонами его видимости. Именно на одной из таких карт зрители заметили изображение Крыма.

На карте полуостров был отделен от материковой части Украины линией границы. Из-за этого изображение создавало впечатление, что Крым принадлежит России.

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В то же время официальные материалы NASA о затмении описывают регионы, через которые проходила его полная фаза, и не содержат утверждений об изменении международно признанных границ Украины. NASA отмечало, что затмение 12 августа было полностью видимо в некоторых частях Гренландии, Исландии, России, Испании и других регионов, тогда как во многих странах наблюдалась частичная фаза.

Появление Крыма на карте именно в таком виде вызвало возмущение в украинском информационном пространстве. В то же время пока нет официального объяснения NASA относительно того, почему во время трансляции использовалось такое картографическое обозначение.

Крым в центре внимания – последние инциденты

Напомним, что Крым остается временно оккупированной Россией территорией Украины, аннексию полуострова в 2014 году не признают ни Украина, ни подавляющее большинство государств мира.

В 2023 году тогдашнее правительство Венгрии в видео под названием "Пришло время для мира" опубликовало кадры разрушений в Украине, а закадровый голос заявил, что остановить это можно только с помощью "прекращения огня".При этом на изображенной карте Украины не указан оккупированный россиянами украинский Крым.

Тогда в МИД Украины подчеркнули, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

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