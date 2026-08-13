'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 августа, подешевел на 15 копеек и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 15 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 13 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,62 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,04 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,37 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 51,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,34 гривни за евро.

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