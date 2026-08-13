Пресс-секретарь Белого дома уйдёт со своего поста: Трамп назвал причину

Кто станет новым пресс-секретарём, он не уточнил.

Кэролайн Левитт покидает должность пресс-секретаря Белого дома и станет советником президента США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, который недавно объяснил, зачем тайно сменил самолет после саммита НАТО в Турции.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и один из моих самых доверенных помощников Кэролайн Левитт покинет свою должность в конце этого месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей - решение, которое я полностью понимаю и уважаю", - написал он в Truth Social.

Кто станет новым пресс-секретарем, он не уточнил, но отметил, что Левитт станет одним из его главных внешних советников и "влиятельным голосом в Республиканской партии".

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По его словам Трампа, они работают над тем, чтобы "бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах".

"Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, сражаясь за справедливость и свободу с 2018 года, включая нашу историческую избирательную кампанию 2024 года. Она была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этой должности. Спасибо за отлично проделанную работу!" - добавил Трамп.

Кэролайн Левитт - последние новости

В мае Левитт сообщила о рождении дочери. Девочка появилась на свет 1 мая и получила имя Вивиана. Вместе с мужем Николасом Риччо они также воспитывают маленького сына Нико. Накануне родов пресс-секретарь ушла в декретный отпуск.

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