Кремль отказался обсуждать псевдовыборы в Госдуму в оккупированном Крыму

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве: "В целом российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования. Что касается этих тезисов (отказ от выборов в Крыму), они не могут приниматься во внимание ни при каких обстоятельствах. Россия, безусловно, не намерена обсуждать электоральный процесс на своей территории ни с какой страной".

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что новоизбранная Госдума будет нелегитимной из-за привлечения к выборам оккупированного Крыма.