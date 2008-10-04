Ющенко: или договорятся до 7 октября, или я распускаю парламент

7 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен провести консультации о роспуске Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства заявил сегодня в интервью журналистам в Хмельницкой области.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что уже сейчас имеет право на роспуск ВР. «Я полностью понимаю, что у меня есть полное право сегодня распустить парламент», - сказал он, добавив, что до 7 октября дает время политическим силам юридически оформить договоренности о создании новой коалиции.

«Те межпартийные договоренности, которые сегодня существуют, я хотел бы, чтобы они были завершены через несколько дней, или я распускаю парламент. Поэтому на 7 октября я назначил проведение консультаций - это тот формальный момент, после которого де-юре у Президента появляется право на роспуск парламента. До 7 октября я даю шанс тем, кто пошел на «романы на стороне», тем, кто никуда не ходил, пообщаться как ответственные политические люди и предложить обществу и государству выход из этой западни», - сказал В.ЮЩЕНКО. В то же время он выразил убеждение, что досрочные выборы не принесут «больших изменений» или новых обстоятельств. «Очевидно, нужно искать понимание вокруг национальных приоритетов, ради которых формируется коалиция, а не заниматься мексиканским сериалом и каждые 12 месяцев проводить досрочные выборы», - считает глава государства.

Президент заверил, что примет любой формат коалиции. «Если будет принята коалиция в каком-угодно формате, я склоню голову и скажу «Я подам кандидатуру премьера от новой коалиции», - отметил он. Глава государства также отметил, что БЮТ, Партия регионов и коммунисты должны формализовать свои отношения и сообщить обществу о сути достигнутых между ними договоренностей.