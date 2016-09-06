В АП уверены, что Евросоюз завтра продлит санкции, введенные за нарушение суверенитета Украины

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире проекта Радио Свобода «Донбасc.Реалии».

По его словам, санкции против России должны оставаться до тех пор, пока не Минск будет выполнен, а пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

«По сути санкции были введены как ответ на агрессию России и оккупации территорий, поэтому соответственно они должны быть отменены только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена», - заявил Елисеев.

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«Хочу проанонсировать, что буквально завтра будет принято важное решение в рамках рабочих органов ЕС, и 15 сентября оно будет оглашено о том, чтобы продлить на следующие шесть месяцев персональные санкции по отношению ко 146 гражданам РФ и 37 юридическим субъектам, которые имеют отношение к оккупации Донбасса», - добавил он.

«Это очень важно, потому что на фоне недавнего решения американской стороны о расширении санкции относительно российских компаний и российских граждан, это решение создает хороший климат для решения ЕС для продления более жестких секторально-экономических санкций», - считает заместитель главы Администрации президента.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Евросоюз продлил еще на полгода санкции, примененные 17 марта 2014 года Советом ЕС к физическим и юридическим лицам за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Среди них - так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, другие так называемые должностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Арсений Павлов (Моторола) и Игорь Гиркин, экс-народный депутат Олег Царев. Всего в списке 146 человек.

Среди компаний – порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач» и Российский национальный коммерческий банк. Всего в списке 37 компаний.