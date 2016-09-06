Порошенко выступает за введение дополнительных секторальных санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время своего выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"Вопрос Крыма, его милитаризации, ущемления прав человека на полуострове надо постоянно держать в международной повестке дня и добиваться расширения соответствующего санкционного пакета, как это на прошлой неделе сделали Соединенные Штаты", - отметил Порошенко.

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"Нарушение Россией прав человека на оккупированных территориях, в том числе и в отношении крымских татар, требует введения дополнительных секторальных санкций. Думаю, не был бы лишним осовремененный диалог для того, чтобы принять аналог поправки Джексона-Вэника", - сказал президент.

Ранее Департамент казначейства США (Министерство финансов) ввел санкции в отношении российских компаний, привлеченных к строительству Керченского моста.