В аппарате Рады рассказали о новой электронной системе для согласительного совета

Об этом во время презентации пилотного проекта этой системы сказал первый заместитель руководителя аппарата верховной Рады Владимир Слишинский.

По его словам, электронный согласительный совет позволит отказаться от бумажного документооборота и минимизирует коррупционное влияние на формирование повестки дня.

Сейчас система еще работает в тестовом режиме, следовательно на первом заседании согласительного совета одновременно будет работать и новая система - электронная, и старая - бумажная; в электронном варианте будет формироваться повестка дня пленарных заседаний ВР.

Слишинский сообщил, что к этой системе, кроме руководства парламента и руководителей фракций, подключены 27 комитетов, аппарат ВР, что даст возможность быстро организовывать рабочий процесс и минимизирует влияние человеческого фактора на принятие того или иного решения, а также уменьшит коррупционное влияние на формирование повестки дня.

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Также Слишинский сообщил, что в зале, оборудованном электронной системой, можно проводить заседания комитетов, фракций и международные встречи. Он подчеркнул, что внешнее вмешательство в систему является абсолютно невозможным. Аналогичные системы будут введены также в комитетах ВР.

В свою очередь руководитель управления компьютеризированных систем Алексей Сидоренко отметил, что система разрабатывалась в соответствии с рекомендациями миссии Европейского парламента относительно внутреннего реформирования ВР.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно финансовых затрат на внедрение этой системы, Слишинский сообщил, что стоимость этой системы составляет 11,924 миллиона гривенm.

По его словам, «был проведен открытый тендер, в котором принимали участие несколько компаний».