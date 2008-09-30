Короля и королеву Швеции встретили артиллерийскими залпами

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Королем Швеции КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава Украинского государства вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО приветствовали Короля и Королеву Швеции СИЛЬВИЮ на площади перед Секретариатом Президента.

Военный оркестр исполнил гимны обеих стран, прозвучал традиционный для визитов со статусом государственных салют наций - 21 артиллерийский залп, который по старинной традиции символизирует дружественность намерений сторон. Лидеры стран обошли строй воинов почетного караула.

Церемония завершилась взаимным представлением официальных делегаций Украины и Швеции. С украинской стороны в церемонии приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр юстиции Николай ОНИЩУК, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

После завершения торжественной церемонии в Доме Городецкого началась встреча супругов ЮЩЕНКО с Королем Швеции и Королевой СИЛЬВИЕЙ.

Кроме этого, сегодня состоятся украинско-шведские переговоры с участием Президента Украины и Короля Швеции, по результатам которых они сделают заявления для представителей СМИ.

Сегодня В.ЮЩЕНКО и Король Швеции с супругами также возложат цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве.

В рамках своего визита в Украину Король и Королева Швеции сегодня посетят вместе с Президентом Украины и его супругой Национальный заповедник «София Киевская», а в среду, 1 октября, - Национальную оперу Украины.

1 октября также запланировано участие Президента Украины и Короля Швеции в открытии украинско-шведского делового форума и выставки «Перекрестки истории».

Как сообщалось, 30 сентября - 3 октября Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАВ и Королева СИЛЬВИЯ осуществляют государственный визит в Украину. В рамках визита Король и Королева Швеции планируют провести ряд встреч с руководством нашего государства, а также посетить Херсонскую область и Автономную Республику Крым.