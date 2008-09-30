Эксперт: новая коалиция не станет ни панацеей, ни трагедией

Создание коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов может стать одним из вариантов выхода из политического кризиса.

Такое мнение выразил директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО в комментарии, переданном УНИАН Институтом Горшенина.

«Эта коалиция не станет ни панацеей от всех бед - как думают одни, ни трагедией для Украины - как думают другие”, - отметил эксперт. Он считает, что в действительности это – один из выходов из ситуации, сложившейся на сегодня в парламенте и стране.

К.БОНДАРЕНКО напоминает, что он был одним из тех, кто еще год назад говорил о возможности такой коалиции. “По крайней мере, если стороны смогут договориться, это будет еще одним свидетельством того, что в Украине, несмотря на все неурядицы, институты демократии развиваются, и бывшие политические оппоненты могут находить общий язык”, - заметил он.

При этом К.БОНДАРЕНКО заметил, что, бесспорно, в этой коалиции существует немалое количество противоречий и подводных камней, что не позволит говорить о продолжительности существования самой коалиции, но на сегодня это – один из вариантов выхода из кризисной ситуации. “Единственное предостережение: эта коалиция может быть деструктивной (если она сразу же ринется переписывать Конституцию и делить власть), а может быть и конструктивной (если основой своей деятельности выберет курс на реформы в обществе и на важные социальные изменения). Только время покажет, какие настоящие цели ставят перед собой политики, которые сейчас договариваются», - подчеркнул директор Института им. Горшенина.