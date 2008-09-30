Семенюк решила стать круче Тимошенко?

Председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-CАМСОНЕНКО выступает за принятие закона о реприватизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, по мнению В.СЕМЕНЮК-CАМСОНЕНКО, «нужно принимать закон о реприватизации. Нужно исправлять ошибки, в результате которых 18 миллионов украинских граждан получили вместо акций бумажки».

Она считает, что «если бы БЮТ придерживался договоренностей о принятии закона о реприватизации, которые были достигнуты во время Оранжевой революции, и проголосовал за данный закон, он бы уже был. Но ни Кабинет министров ТИМОШЕНКО, ни их фракция слова не сдержали, и не поддержали закон, когда он был выставлен на голосование. Поэтому закона, который бы защитил права людей на работу и зарплату, нет».

По словам председателя ФГИУ, такой закон позволил бы вернуть в собственность государства «лежащие» предприятия и возобновить производство или найти для них эффективного владельца.

«Сегодня только 53% приватизированных предприятий работают относительно хорошо. Но, учитывая то, что большое количество предприятий были проданы за сертификаты, государство не имеет никаких рычагов влияния на них, и потому вернуть неэффективные предприятия в собственность государства без специального закона нет возможности. Ваучерная приватизация - это преступление против народа», - подчеркнула В.СЕМЕНЮК.

Напомним, что ранее нынешний Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно высказывалась в пользу реприватизации промышленных предприятий. Правда, в ее планах фигурировал четкий перечень предприятий, а также несколько иная причина. Возвращать в собственность государства ТИМОШЕНКО предлагала приватизированные с нарушениями промышленные объекты.

Скажем, нашумевшая реприватизация (с последующей перепродажей) Криворожстали прошла именно под знаком признания судом нарушений приватизацинной процедуры.

Правда, со временем лидер БЮТ сменила свое отношение к вопросу, заговорив сперва о доплате за приватизированное предприятие как о способе компенсации за заниженную стоимость приватизированного объекта, а после и вовсе несколько раз публично запрещала журналистам упоминать при ней слово "реприватизация"...