Порошенко: Мы заставим Россию выполнять обязательства в рамках Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия Центра предоставления административных услуг сегодня в Мариуполе.

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«Мы создадим все необходимые условия для того, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства по Минскому формату – это блок безопасности, который означает прекращение огня, отвод артиллерии, танков, всего запрещенного оружия, немедленное освобождение всех заложников, беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей оккупированной территории», - сказал он.

«Я уверен в том, что следующий пятый пункт (Минских соглашений – УНИАН) также является решающим – это вывод всех иностранных оккупационных войск за пределы территории Украины», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в Кремле сегодня в очередной раз подчеркнули, что Москва не является стороной Минских договоренностей.

"Глядя о чем говорить по Донбассу. Здесь нужно понимать предмет переговоров. Если говорить о реализации Минских договоренностей, то эта реализация должна обеспечиваться Донбассом и Киевом. Нужно четко дифференцировать предмет (переговоров) - Москва не является участником этого конфликта", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.