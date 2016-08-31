За минувшие сутки один военный ранен на Донбассе
13:00, 31 августа 2016Война
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За минувшие сутки один военный получил ранение в зоне АТО.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но один получил ранение", - сказал Лысенко.
Он уточнил, что военный был ранен в результате вражеского обстрела в Песках.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 9 получили пораненння.
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