За минувшие сутки один военный ранен на Донбассе

13:00, 31 августа 2016
Война
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За минувшие сутки один военный получил ранение в зоне АТО.

REUTERS

Об  этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но один получил ранение", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что военный был ранен в результате вражеского обстрела в Песках.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 9 получили пораненння.

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