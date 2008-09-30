Коммунисты хотят знать правду про пиратов, танки и «Грады»

Фракция Коммунистической партии Украины требует заслушать в Верховной Раде отчет министра обороны, руководителя СБУ, секретаря СНБО и руководителя «Укрспецэкспорта» по поводу захвата украинского судна с оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня на заседании парламента.

По его словам, эти чиновники должны ответить на вопросы, «кто финансировал и готовил эту поставку оружия, кто несет ответственность за то, что 33 танка и пять «Градов» оказались в руках пиратов».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно “Faina”, в состав экипажа которого входят, в частности, 17 граждан Украины.

На борту захваченного судна 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение. 26 сентября министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией «Укрспецэкспорт» в соответствии с международными соглашениями.