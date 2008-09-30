Яценюк: мировой финансовый кризис зацепит Украину

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает целесообразным заслушать на этой неделе в ВР информацию министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, экономики Богдана ДАНИЛИШИНА и председателя Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА о бюджете на 2009 год и преодолении последствий мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

Обращаясь к лидерам фракций парламента, А.ЯЦЕНЮК отметил, что независимо от того, будет ли создана коалиция, необходимо заслушать министра финансов, министра экономики и председателя НБУ, в частности, по поводу того, какие меры будет принимать правительство и Нацбанк до конца года для преодоления последствий мирового финансового кризиса.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что сегодня утром «Доу-джонс упал на семь процентов». «Это историческое падение за всю историю этого индекса», - добавил спикер.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «глубоко ошибаются» те, кто думает, что для Украины это не будет иметь никаких последствий. «Последствия мирового финансового кризиса Украина ощущает уже сейчас», - уверен Председатель ВР.