Литвин видит, что приспичило, и просит вытащить карты из-под стола

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН призвал парламентские фракции отказаться от ультиматумов и пока не рассматривать вопросы, разобщающих парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сессии Верховной Рады.

По его словам, главное, что сегодня должно объединить политические силы в парламенте – это «отказ от ультиматумов».

«Я убежден, что попытка диктовать кому-то условия, это является неприемлемой позицией», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что создание коалиции на сегодняшний день является «маловероятным, но пока еще возможным».

По его словам, в такой ситуации коалицию необходимо рассматривать «как инструмент реализации той политики, которая нужна стране».

Депутат призвал отложить решения, которые раскалывают парламент, «и не воспринимаются украинским народом, до лучших времен».

По его словам, такие решения необходимо рассматривать тогда, «когда мы поумнеем, будет у нас желание найти компромисс».

Также В.ЛИТВИН подчеркнул, что если «уже сегодня принято решение – и не в стенах Верховной Рады – о том, что нужно страну сводить на выборы», то об этом следует откровенно сказать. «Давайте все эти карты достанем из-под стола», - сказал он.

По словам депутата, в таком случае должны быть приняты изменения в избирательное законодательство, которые позволят провести честные прозрачные выборы.

Он еще раз отметил, что его фракция выступает против проведения досрочных выборов. «Но если приспичит, если нет воли, давайте примем основополагающие решения», – заявил он.

Кроме того, В.ЛИТВИН считает, что то, что сегодня «уже заранее говорят о результатах выборов», свидетельствует, «что абсолютно никакой демократии в Украине нет».