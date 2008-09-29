У Балоги думают, что Тимошенко едет в Москву не за газом...

В Секретариате Президента Украины считают, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО посетит Москву для получения «политического благословения».

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Андрея КИСЛИНСКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

А.КИСЛИНСКИЙ убежден, что во время визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву тема стратегического интереса Украины - газовых поставок на 2009 и последующие годы не будет стоять среди приоритетов повестки дня.

«Под первым номером в списке значится получение Юлей Владимировной политического благословения «белокаменной». Все остальные, включая и газовые контракты, как говорят, добавятся «автоматом», - допустил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Хотя в исполнении российского сценария тандемом БЮТ-Партия регионов наметился существенный прогресс, Кремль не спешит подтвердить намерений встречи с Ю.ТИМОШЕНКО. Ежедневное ожидание на весточку из Москвы серьезно влияет на нервное состояние премьера, которая «срывается» даже перед телекамерами при одном лишь упоминании на эту тему», - отметил заместитель главы Секретариата.

«Оказывается, БЮТ и ПР начали сотрудничество «не с того конца». Первым шагом, по задумке московских сценаристов, должно было стать формирование коалиции Партии регионов и БЮТ. Вместо этого ловкая ТИМОШЕНКО все усилия направила на перетягивание на себя (руками удивленных «регионалов») властных полномочий и продвижения изменений в Конституцию, написанных В.МЕДВЕДЧУКОМ. В то же время, лидер БЮТ затягивает юридическое оформление отношений с ПР, особенно после последних социологических замеров», - сообщил А.КИСЛИНСКИЙ.

Он утверждает, что «результаты свежайших опросов по заказу БЮТ стали настоящим шоком для Юлии Владимировны. Такого падения рейтинга, особенно в западных и центральных регионах, в первую очередь среди представителей среднего класса и младшей вековой категории, никто не надеялся».

А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что «кремлевский сценарий, к счастью Юлии Владимировны, допускает расширение коалиции БЮТ и Партии регионов за счет ЛИТВИНА, который всю минувшую неделю активно «работал на телекамеры» как сторонник демократии и спаситель демократической коалиции». «Теперь его присутствием, усиленным эффектом обломка национал-патриотов из Руха и молодых политиков из «Самообороны», можно будет оправдать в глазах общества союз «бютовцев» и «регионалов», - уверен заместитель главы Секретариата.

«Президент Украины В.ЮЩЕНКО настаивает на безотлагательном завершении «газовых» переговоров с Российской Федерацией, независимо от политической конъюнктуры. Заложниками политических интриг премьера не могут быть национальные интересы», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что ей удастся на этой неделе посетить Москву для подписания всех необходимых документов относительно дальнейших поставок газа в Украину.

По официальным данным, рабочий визит премьера Юлии Тимошенко в Российскую Федерацию состоится 2 октября. В ходе визита планируется проведение встречи глав правительств Украины и России. Также запланированы переговоры правительственных делегаций относительно подготовки к заключению долгосрочного соглашения о снабжении природного газа.