Нардепы хотят повесить судьбу ВР на шею Конституционному суду

29 сентября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений части второй статьи 90 Конституции Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КСУ.

Справка УНИАН. Согласно со ст. 90 Конституции Украины, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:

1) на протяжении одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции;

2) на протяжении шестидесяти дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета министров Украины;

3) на протяжении тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не могут быть прекращены на протяжении одного года со дня ее избрания.

Полномочия Верховной Рады Украины не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады Украины или Президента Украины.