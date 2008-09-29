Тимошенко надеется, что ей удастся выбраться к Путину еще на этой неделе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что ей удастся на этой неделе посетить Москву для подписания всех необходимых документов относительно дальнейших поставок газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Я очень надеюсь на то, что мне удастся договориться с премьер-министром и правительством России, “Газпромом”, и что я смогу на этой неделе посетить с рабочим визитом Москву и подписать все необходимые документы по поставкам природного газа», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, она рассчитывает, что документы на поставку газа будут подписаны до рассмотрения проекта госбюджета на 2009 год в первом чтении.

Напомним, что рассмотрение госбюджета-2009 в первом чтении запланировано на 21 октября т.г.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что за газ, закачанный в подземные газохранилища, расчет произведен и долга за него нет. По ее словам, на сегодняшний день закачано 9,5 млрд. кубометров газа.

«Сегодня это 9,5 млрд. кубометров (закаченного и оплаченного газа - УНИАН). Мы рассчитываем, что сможем закачать и проплатить 16,5 млрд. кубометров до начала отопительного сезона», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, 16 сентября премьер заявила, что в хранилища Украины уже закачано 16 млрд. кубометров газа. «У нас есть 16 млрд. кубометров газа, и это значит, что мы спокойно идем в зиму», - заявила тогда Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что газ был закуплен по ценам текущего года.