В октябре у Ющенко - Великобритания и Италия

В октябре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит визиты в Великобританию и Италию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на руководителя Главной службы внешней политики Секретариата Президента Игоря ДОЛГОВА.

В частности, 6 октября Президент Украины осуществит рабочий визит в Великобританию.

Во время визита состоятся встречи В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, а также министром иностранных дел Дэвидом МИЛИБЕНДОМ.

Предусматривается, что в рамках рабочего визита Президент Украины примет участие в рабочем ланче от имени президента Европейского банка реконструкции и развития Томаса МИРОВА.

«Главной целью визита является продолжение украинско-британского диалога по вопросам двусторонних отношений, а также актуальным проблемам европейской безопасности», – отметил И.ДОЛГОВ.

По словам руководителя Главной службы внешней политики Секретариата, 7-8 октября В.ЮЩЕНКО по приглашению Президента Итальянской Республики Джорджио НАПОЛИТАНО осуществит официальный визит в Итальянскую Республику.

Программой визита предусмотрена встреча президентов Украины и Италии, а также проведение двусторонних переговоров в составе делегаций, встреча и переговоры Президента Украины с председателем Совета Министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

Также запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с председателем Сената и председателем Палаты депутатов Итальянской Республики.

И.ДОЛГОВ также добавил, что в рамках визита предусматривается встреча Президента Украины с представителями промышленников и предпринимателей Италии. Кроме того, В.ЮЩЕНКО намерен пообщаться с главными редакторами ведущих итальянских печатных изданий, а также провести встречу с руководителями украинских общественных организаций Италии.