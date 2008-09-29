Российский МИД в очередной раз погрозил пальцем Украине

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявляет о неприемлемости для российской стороны политизации вопросов базирования Черноморского флота России на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говориться в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ, по результатам очередных межмидовских консультаций по вопросам, связанным с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

«В ходе консультаций было заявлено о неприемлемости для российской стороны линии на политизацию вопросов базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, что негативно влияет на атмосферу российско-украинских отношений и ход переговорного процесса по данной тематике», - говориться в сообщении.

Подчеркивается, что все возникающие вопросы должны решаться путем предметного диалога на основе взаимности без ультимативных и односторонних действий.

Российская сторона передала предложения по организации заседаний рабочих групп и встреч экспертов в рамках Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Украинская сторона обещала рассмотреть эти предложения.

Отмечается, что российская сторона исходит из того, что переговорный процесс должен идти в рамках согласованного мандата, концентрироваться на рассмотрении проблем практического характера, без забегания вперед в вопросе о сроках базирования российского флота.

Консультации прошли в деловой, откровенной атмосфере 25 сентября в Киеве. С российской стороны в консультациях принял участие посол по особым поручениям Владимир ДОРОХИН.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Киеве состоялись очередные украинско-российские консультации по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его временного пребывания на территории Украины.

В ходе консультаций украинская сторона настаивала на скорейшем завершении разработки и подписания двустороннего соглашения относительно действий ЧФ РФ, который временно дислоцируется на территории Украины, в кризисных ситуациях. Российская сторона выразила готовность продолжить рассмотрение этого вопроса.

Также в ходе консультаций украинская сторона обратила внимание российской стороны на неподобающее выполнение ЧФ РФ правил пересечения государственной границы Украины и перемещения по территории Украины, утвержденных Указами Президента Украины от 13 августа 2008 года и соответствующими решениями правительства Украины.