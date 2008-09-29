Ющенко поздравил с праздником очищения души
10:42, 29 сентября 2008Политика
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Иудеи отмечают новый год
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил иудеев с праздником Рош Гашана – еврейским Новым годом.
“Это праздник покаяния, обновления и очищения души. Это время этического и религиозного осмысления добрых дел, всех поступков и действий за минувший год и настрой на праведную жизнь в году следующем”, - сказал Президент Украины в своем поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.
В.ЮЩЕНКО пожелал иудеям встретить праздник уверенно и с приподнятым настроением, а также счастья, радости, благополучия, мира, семейного уюта и всяческих успехов.
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