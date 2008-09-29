Ющенко поздравил с праздником очищения души

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил иудеев с праздником Рош Гашана – еврейским Новым годом.

“Это праздник покаяния, обновления и очищения души. Это время этического и религиозного осмысления добрых дел, всех поступков и действий за минувший год и настрой на праведную жизнь в году следующем”, - сказал Президент Украины в своем поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО пожелал иудеям встретить праздник уверенно и с приподнятым настроением, а также счастья, радости, благополучия, мира, семейного уюта и всяческих успехов.