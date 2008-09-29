Израиль не признаёт Голодомор геноцидом, но может передумать?

Заявления израильского посла в Украине относительно неготовности Ерусалима признать Голодомор актом геноцида не стоит толковать как окончательную позицию государства. С такой оценкой в комментарии "Немецкой волне" выступил израильский политический обозреватель Евгений Сова.

В интервью еженедельнику "Зеркало недели" посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман заявила, что в Иерусалиме, считая Голодомор наибольшей трагедией украинского народа, в то же время не могут признать голод 32-33 годов актом этнического геноцида. Дипломат, впрочем, отметила полную поддержку Израилем решений международных организаций, в частности ЮНЕСКО, относительно трагедии Голодомора. В то же время израильский политический аналитик Евгений Сова, который неоднократно освещал эту тематику в публикациях в местных СМИ, отметил, что последние заявления посла скорее презентуют определенный спектр мыслей в МИД Израиля и их не стоит рассматривать как окончательно сформированную государственную позицию: "Если завтра Кнессет примет закон по признанию Голодомора геноцидом, будет принята специальная резолюция, лишь это можно считать конечным вариантом", - говорит Сова. Группа депутатов в израильском парламенте уже занята «зондированиям почвы» по признанию Голодомора, а сроки принятия такой резолюции, считает аналитик, зависят от грамотной подготовки документа и благоприятной внешнеполитической конъюнктуры. Однако сегодня, по мнению Совы, в Израиле не станут в который раз дразнить Москву, ввиду напряженных отношений из-за конфликта в Грузии. В этой ситуации есть аналогия с проблемой признания армянской трагедии – принятие соответствующей резолюции «буксует» из-за постоянного сопротивления официальной Анкары.