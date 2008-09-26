Костенко: предложение Нашей Украины - 100% проигрышное

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что УНП выступает против того, чтобы все пропрезидентские партии влились в состав партии “Наша Украина” для участия в возможных досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

“Предложение НУ является 100% проигрышным... Во время выборов заниматься партийным строительством абсолютно бесперспективное дело”, – сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству партии не имеют права объединяться, а если имеют такое желание, то могут сделать это лишь путем самоликвидации. Однако, по его словам, “заниматься процедурой ликвидации во время выборов, – а это очень длительная процедура, – значит забыть о выборах”.

Вместе с тем, лидер УНП напомнил, что “естественным желанием” его политсилы всегда было объединять правый фронт. По его словам, сегодняшние реалии свидетельствуют, что правые силы наиболее рассредоточены за всю новейшую украинскую историю, потому трудно говорить об объединении правых на досрочных выборах.

Вместе с тем лидер УНП сообщил, что он имел встречу с председателем ВО “Свобода” Олегом ТЯГНИБОКОМ, на которой речь шла об образовании блока на возможные выборы, однако пока еще ответа от О.ТЯГНИБОКА он не получил.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, наиболее эффективным механизмом защиты национальных интересов в сегодняшней ситуации было бы формирование блока пропрезидентских сил, который бы условно можно было назвать Блок Виктора Ющенко. По его словам, именно в таком объединении правых и центристских сил можно было бы защитить украинский выбор.