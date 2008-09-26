Донецкий облсовет осудил "агрессию Грузии"

Сегодня 18-я сессия Донецкого областного совета приняла Обращение в Верховную Раду Украины и к Президенту Украины, в котором депутаты осудили действия Грузии в военном конфликте с Южной Осетией.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении, в частности, отмечается: «Мы, депутаты Донецкого областного совета, осуждаем агрессию грузинской стороны, которая осуществила вооруженное нападение на Южную Осетию, в результате которого погибли тысячи ни в чем не повинных людей, и поддерживаем действия России по установлению мира».

Депутаты облсовета высказались против позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Министерства иностранных дел Украины по отношению к этому военному конфликту, так как, по мнению облсовета, эта позиция не отражает «интересы и чаяния жителей Донецкой области». По мнению донецких депутатов, «Украина не должна была поддерживать Грузию в военном конфликте, а должна была содействовать тому, чтобы ее дружеские отношения с Россией и Грузией способствовали примирению в регионе».

Депутаты облсовета в своем обращении потребовали от Верховной Рады Украины «ускорить закрепление в Конституции» нормы о внеблоковом статусе страны.