КС рассмативает право Президента назначать референдум

Конституционный Суд Украины 24 сентября на пленарном заседании начал в форме письменного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положения пункта 6 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, по этому делу Конституционный Суд завершил письменное слушание и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия Решения.

Справка УНИАН. Согласно пункту 6 части первой ст. 106 Основного Закона, Президент Украины “назначает всеукраинский референдум относительно изменений к Конституции Украины в соответствии со статьей 156 этой Конституции, провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе”.