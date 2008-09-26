У Ющенко давно выполнили замечания Тимошенко, «даже надуманные»

Состояние энергетической безопасности Украины сегодня вызывает серьезную обеспокоенность - тревожные тенденции наблюдаются как в газовом, так и в нефтяном и электроэнергетическом секторах экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил сегодня на брифинге уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, критической является, в частности, ситуация на газовом рынке, в первую очередь с НАК «Нафтогаз Украины». Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что решение СНБО по этому вопросу от 1 февраля с.г. предусматривало конкретные задачи правительству и субъектам хозяйствования (в первую очередь НАК) и было направлено на оздоровление в короткий срок финансовой ситуации в «Нафтогазе», сбалансировании его бюджета с тем, чтобы «выходить на переговоры по обеспечению баланса газа на 2009 и последующие годы уже с оздоровленной монопольной компанией». К сожалению, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, правительство не приняло тех безотлагательных мер, которые предусматривало решение Совета Нацбезопасности. «Была принята программа выхода из кризисного состояния НАК «Нафтогаз Украины», очень конкретная программа действий правительства - и все это оказалось под сукном», - сказал он, отметив, что некоторые решения правительства после апреля «только ухудшили ситуацию».

Именно поэтому, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, сегодня имеем недофинансирование НАК фактически на 9 млрд. грн., в газохранилища закачано 14 млрд. кубометров газа, за который не проведены расчеты. Если этот газ не будет оплачен сейчас по цене 179,5 дол. за тысячу кубов (как договаривались президенты Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН), то «Нафтогазу Украины» не останется ничего другого, как вернуть закачанные объемы на баланс «Газпрома» и с 1 января выкупать его уже по новым ценам, а они будут намного выше, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он объяснил такое состояние дел тем, что украинское правительство не решило вопрос погашения задолженности за потребленный в 2006-2007 годах газ, оставило неурегулированными вопросы расчетов с непосредственными потребителями газа и компенсации разницы цены, по которой НАК покупает импортный газ и продает его потребителям.

«Президент имеет четкие предложения, как выходить из этой кризисной ситуации», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, говоря о сегодняшнем заседании СНБО. Он отметил, что «абсолютно непонятно» и то, что до сих пор переговоры украинской стороны с нашим основным поставщиком газа - «Газпромом» проходили на уровне субъектов хозяйствования, «тогда как еще в августе должны были быть завершены переговоры на правительственном уровне».

Говоря о ситуации на нефтяном рынке, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил продолжение блокирования аверсного использования нефтепровода "Одесса-Броды", хотя все замечания, «даже надуманные» со стороны Кабмина, давно выполнены. «Если до 1 октября правительство не примет официального решения относительно перевода нефтепровода в аверсный режим, это означает, что к 1 января мы не выполним Указ Президента», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ и отметил, что вследствие этого Украина «теряет ежесекундно» своих потенциальных нефтепоставщиков.

Он также выразил серьезные замечания по поводу провозглашенных правительством намерений продать технологическую нефть из нефтепровода "Одесса-Броды". Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что этот ресурс находится в оперативном подчинении ГП «Укртранснефть», то есть фактически является государственной собственностью и находится в управлении правительства. В соответствии с национальным законодательством, основные фонды трубопроводного транспорта не могут быть изъяты, а их продажа может происходить по выписанной сложной и прозрачной процедуре, однако о проведенных тендерах ничего не известно.

Еще одним непонятным вопросом, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, являются 300 млн. дол., которые правительство собирается получить за указанную нефть, тогда как сегодня рыночная стоимость ее объемов составляет почти 600 млн. дол. «Хотел бы предостеречь, что никто в этом государстве, а в первую очередь Президент Украины, не позволит Кабмину таким странным образом, несмотря на его намерения, продать технологическую нефть», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также отметил, что речь идет не только о вреде государству, но и об ударе по перспективам использования нефтепровода «Одесса-Броды» для повышения уровня энергобезопасности Украины и ее партнеров, в том числе и стран Евросоюза.

Говоря об электроэнергетике, Б.СОКОЛОВСКИЙ констатировал: к сожалению, Украина из уверенного поставщика, экспортера электроэнергии превращается в ее импортера. В Украине сегодня мощностей для генерации электроэнергии приблизительно вдвое больше, чем нужно, то есть речь идет о большом экспортном потенциале, однако мы стали импортировать этот ресурс из России, сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Минтопэнерго объясняет это тем, что сейчас нам выгоднее импортировать электроэнергию, чем задействовать свои резервные мощности, однако фактически речь идет о том, что наши резервные мощности просто не готовы к эксплуатации, отметил он.

«Электроэнергетическая отрасль Украины разбалансирована», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Поэтому вместо того чтобы «уверенно утверждаться на рынках Центральной и Западной Европы» в качестве экспортера электроэнергии, Украина покупает этот ресурс. Он назвал позицию Минтопэнерго о выгодном для Украины импорте по низкой цене «очень неверной и фальшивой линией», ведь любой экспортер, заходя на перспективный рынок, сначала демпингует свою продукцию, а затем повышает ее стоимость.