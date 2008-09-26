Ехануров ответил «бедняге», который зарабатывает политический капитал

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отвергает обвинения в незаконной продаже вооружения, в том числе и Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Ю.ЕХАНУРОВ напомнил, что Министерство обороны непосредственно не занимается продажей оружия.

В то же время, отвечая на вопрос, отвечает ли действительности информация главы Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке поставок в Грузию украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права Валерия КОНОВАЛЮКА о выявлении комиссией фактов незаконной продажи оружия в Грузию, Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что после скандала с радиолокационными станциями «Кольчуги» в Украине серьезно усилилась система экспортного контроля.

«В Украине сегодня налажен один из лучших в мире, жестких контролей над продажей оружия. А обвинения в незаконной торговле исходят от того, кто не знает, на чем бедняге заработать политический капитал», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Кроме того, министр отметил, что сегодня Украина намного больше вооружения продает России, чем Грузии.

«Я думаю, что четверть нашего экспорта товаров и услуг идет на усиление российской армии, Грузии мы тоже продавали. Я думаю, что все это осуществлялось через очень серьезную систему экспортного контроля», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, председатель ВСК ВР по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК заявил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области.

По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами.

«Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.