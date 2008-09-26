Ехануров намекает, что Тимошенко шантажировала СНБО коалицией

Члены Совета нацбезопасности и обороны проголосовали за необходимость увеличить финансирование Вооруженных Сил Украины в 2009 году до 32,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ на брифинге после заседания СНБО.

Он напомнил, что в проекте государственного бюджета на следующий год планируется выделить 17,5 млрд. грн., что составляет 1,38% от ВВП, а по расчетам Минобороны для потребностей армии нужно 32,4 млрд. грн., что составляет 2,5% от ВВП. Такая сумма, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, позволит на надлежащем уровне обеспечить подготовку войск, приобрести новое вооружение и т.д.

Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что решение СНБО является обязательным для правительства, и он надеется, что оно будет учтено при доработке бюджета на 2009 год (решение СНБО вводится в действие указом Президента – УНИАН).

Кроме того, министр выразил надежду, что правительство прислушается к просьбе Министерства обороны и увеличит финансирование армии в текущем году. Он напомнил, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента, но пока что не рассмотрен. «Если его не рассмотрят, будет очень тяжело закончить год», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

«Конечно, солдат голоден не будет, но это значит, что мы снимем (финансирование – УНИАН) с вооружения. Это значит, что я буду вынужден «позичити очі в сірка” и идти к министру промышленной политики и говорить: прости, друг, я твои деньги вынужден направить на то, чтобы солдаты не остались голодными», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что правительство неадекватно оценивает сегодняшнюю ситуацию в армии.

Он также отметил, что ему непонятна позиция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая сегодня не поддержала ни одно решения СНБО, в частности и по увеличению финансирования армии. «Это позиционирование не совсем понятно. Можно в чем-то обидеться, на какую-то критику, хотя если это объективная критика, то нужно ее нормально воспринимать, и не нужно на это реагировать с каких-то личных позиций. Мне, например, совсем непонятно, почему было не проголосовать за четвертый и пятый вопросы (вопросы обороноспособности страны – УНИАН), они нормальные, патриотические», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что нельзя переводить эти вопросы «на тему: если будет коалиция, я буду за, если нет – то я против этого».