Отношение России к Украине зависит от лояльности Киева к ЧФ - МИД РФ

Посол по особым поручениям МИД России Владимир ДОРОХИН считает, что чем лояльнее будет Украина относиться к вопросу о базировании Черноморского флота РФ в Крыму, тем лучше будут двусторонние отношения.

Об этом он заявил во время телемоста Киев-Москва.

«Вопрос Черноморского флота очень чувствительный для Российской федерации - чувствительной для очень широкой общественности, для нашей политической элиты и простых людей. Как относится Киев к Черноморскому флоту, является одним из критериев формирования наших отношений и одним из критериев того, какую позицию Россия занимает в отношении Украины», - заявил В.ДОРОХИН.

Он отметил, что нельзя вырвать вопрос ЧФ РФ из контекста двусторонних отношений. «Я думаю, что чем лучше будет наше понимание и отношение к вопросу ЧФ, тем лучше будут наши отношение в целом, и наоборот», - сказал он.