В США угрожают Киеву нулевыми шансами на ПДЧ в случае роспуска ВР

Бывший посол США в Украине, эксперт Института Брукингса в Вашингтоне Стивен ПАЙФЕР считает, что в случае роспуска парламента в октябре и объявления новых парламентских выборов Украина в декабре не получит приглашение присоединиться к ПДЧ.

Об этом С.ПАЙФЕР заявил в интервью “Радио Свобода”.

“Президент говорит, что хочет, чтобы Украина в декабре получила План действий по членству в НАТО. Я это поддерживаю. Но должен сказать: если в октябре Верховную Раду распустят и объявят парламентские выборы, то шансы, что Украина получит ПДЧ в декабре, – нулевые», - отметил С.ПАЙФЕР.

По его словам, американская власть пыталась убедить премьер-министра и Президента Украины работать вместе, особенно после августовских событий в Грузии. “Но похоже, что украинские политики не очень прислушиваются к советам, которые, по моему мнению, были правильными”, - добавил он.

С.ПАЙФЕР считает, что в Вашингтоне разочарованы рядом украинских политиков, поскольку политическая борьба создала ситуацию, когда Украина неспособна провести внутренние реформы и развить отношения с Западом.

Он отметил, что было заметно, как вскоре после назначения Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА начал ее критиковать. “Политическая борьба развернулась с обеих сторон. А уже к весне между Кабинетом Министров и Секретариатом Президента развернулась война”, - сказал бывший посол США в Украине.

По мнению С.ПАЙФЕРА, августовский конфликт между Россией и Грузией в Украине должны были бы воспринять очень серьезно. “И здесь была надежда, что украинские политики скажут: давайте остановимся на минуту и подумаем, что сделать для того, чтобы Украина не была чувствительна к российскому давлению. Однако судя по всему украинские политики лишь активизировали соревнование за власть», - сказал он.

В то же время дипломат не исключил, что в случае получения ПДЧ Украиной этот План действий по членству в НАТО может остаться простой формальностью. С.ПАЙФЕР допускает, что такая ситуация возможна, если после получения ПДЧ премьер-министром станет Виктор ЯНУКОВИЧ, который не захочет поддерживать выполнение ПДЧ.

Вместе с тем С.ПАЙФЕР не считает, что при вероятном премьерстве В.ЯНУКОВИЧА прекратится развитие сотрудничества и новых проектов Украины и НАТО. “Я не уверен по этому поводу. Вспоминаю, что когда господин ЯНУКОВИЧ был премьером в 2006 и 2007 годах, то, хотя он выступал против ПДЧ, был реализован ряд конкретных проектов Украина-НАТО. Кабинет ЯНУКОВИЧА одобрил проведение общих учений, Украина дала согласие на стратегические авиаперевозки НАТО. Поэтому хотя господин ЯНУКОВИЧ публично не поддерживал ПДЧ, конкретные проекты продвигались”, - отметил дипломат.

С.ПАЙФЕР также считает позитивом, что, несмотря на “политический беспорядок”, в котором сейчас оказалась Украина, большинство политических игроков хочет его преодолеть демократическим путем. “Но, к сожалению, если сейчас в Украине состоятся досрочные выборы, и потом начнется президентская кампания, то вряд ли в разгаре гонок правительство сможет проводить последовательную политику”, - отметил он.