Вместе Яценюк, Кличко и Гриценко могут пройти в ВР - исследование

Объединение таких личностей, как председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, лидер блока своего имени Виталий КЛИЧКО и экс-министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО в единый политический проект будет гарантировать им прохождение в Верховную Раду на возможных досрочных парламентских выборах.

Такой вывод можно сделать с переданного УНИАН исследования “Политический кризис в Украине и электоральные настроения избирателей: возможна ли альтернатива парламентским силам?”, которое провел центр “Социоизмерение”.

“В Украине существует теоретическая возможность образования нескольких проектов, которые попытаются создать конкуренцию нынешним парламентским силам”, - считает председатель правления центра „Социоизмерение” Сергей ТАРАН.

Первый возможный проект может возглавить Арсений ЯЦЕНЮК (индекс доверия – 0,152), который сегодня имеет едва ли не лучший среди политиков баланс доверия. Кроме того, А.ЯЦЕНЮК имеет перспективный рейтинг как кандидат в Президенты. За него, в соответствии с опросом центра “Социоизмерение”, сегодня готовы голосовать 2,9% избирателей.

При этом, отмечают эксперты, основной проблемой проекта А.ЯЦЕНЮКА может стать нехватка действующей структуры, на которую можно было бы возложить организацию избирательной кампании. Другой сложной проблемой будет формирование четкого политического позиционирования. Если спикер стремится быть воспринятым самостоятельным политиком, ему придется время от времени выступать с критикой Президента, в политической орбите которого он в настоящее время находится.

Другой кандидат на собственный проект, отмечают в “Социоизмерении”, – это В.КЛИЧКО (индекс доверия – 0,178). Политик имеет рекордную узнаваемость и прекрасный баланс доверия среди украинских граждан.

По выводам центра, его проблема, однако, заключается в том, что свою популярность и доверие он не смог конвертировать, собственно, в политический рейтинг. Немало граждан его знают и ему доверяют, однако не так много украинцев готовы за него голосовать. Если бы выборы состоялись сегодня, то за Блок Кличко, в соответствии с опросом, отдали бы голоса 1,9% украинцев, а за В.КЛИЧКО как кандидата в Президенты проголосовали бы 1,7% избирателей.

“В.КЛИЧКО дезориентирует своих избирателей постоянным шараханьем из спорта в политику и обратно. Те, кто видит в нем спортсмена, не готовы голосовать за КЛИЧКО-политика. А те, кто видит в нем представителя нового политического поколения, не могут понять причин возвращения В.КЛИЧКО на ринг. Его проблемным местом также остается отсутствие у него за спиной серьезной организационной структуры”, - прокомментировал результаты исследования С.ТАРАН

Эксперт определил еще одного кандидата, который может иметь амбиции на создание собственного политического проекта, это А.ГРИЦЕНКО. Он имеет реноме уважаемого политика (индекс доверия – 0,255), однако не имеет собственной структуры и такой узнаваемости, как имеют А.ЯЦЕНЮК или В.КЛИЧКО. Если бы выборы Президента состоялись сегодня, то за А.ГРИЦЕНКО готовы были бы проголосовать 1,6% избирателей, свидетельствуют результаты исследования.

”Хотя для указанных политиков и существуют предпосылки для нового успешного проекта, претворение их в жизнь потребует немалых финансовых и административных ресурсов, которые эти политики сегодня еще не имеют. В идеале, они могли бы объединиться, и тогда фактически гарантировано попали в парламент. Технической платформой для такого объединения могла бы стать определенная отстроенная партия, которая даст кадровый ресурс по регионам и станет основным донором возможного политического блока. Электоральным резервом этих политиков являются также граждане, которые не определились со своим выбором, а таких сегодня 12,5%, и, вероятно, – те, кто сегодня готов голосовать «против всех» (9,7%), а следовательно будет видеть в новом проекте определенную альтернативу ведущим политическим силам”, - считает С.ТАРАН.

Опрос центра “Социоизмерение” проводился 4-11 сентября 2008 года по квотной выборке, которая представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет и больше. Методом личного интервью опрошено 2100 респондентов в 17 областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%.